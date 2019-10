Aramco, debutto in Borsa l'11 dicembre

(Teleborsa) - Dopo l'ennesimo rinvio alla quotazione c'è finalmente la data per il debutto in Borsa di Aramco.



A rivelarlo è stato il canale Al Arabiya il quale ha precisato che l'annuncio dell'IPO avverrà ufficialmente domenica 3 novembre. La sottoscrizione delle azioni partirà dal 4 dicembre.



Con l'operazione il principe ereditario Mohammed bin Salman aspira a strappare per la compagnia di Stato una valutazione di 2mila miliardi di dollari, sollevando tuttavia dubbi nella maggior parte degli analisti. All'estero, infatti, si è registrato un tiepido interesse da parte degli investitori istituzionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA