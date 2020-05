Arabia Saudita, piano austerità per calo petrolio: IVA triplicata

(Teleborsa) - L'Arabia Saudita lancia un piano di austerità per aggiustare i conti pubblici in dissesto per il forte calo del prezzo del petrolio.



Si tratta di una serie di misure da 26,6 miliardi di dollari per fronteggiare l'impatto della pandemia di coronavirus, sui conti del Paese. Nel dettaglio, verrà triplicata l'IVA al 15% e verrà sospeso un sussidio di indennità ai cittadini meno abbienti.



"E' stato deciso che il costo dell'indennità di vita sarà sospeso dal giugno 2020 e l'IVA sarà aumentata dal 5% al 15% dal 1° luglio", ha dichiarato il ministro delle finanze Mohammed al-Jadaan all'agenzia di stampa saudita ufficiale.



Nel frattempo, il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 23,76 dollari al barile, in ribasso del 3,96%, mentre il Brent londinese registra un decremento del 3,55% a 30,94 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA