Aquafil, Term Sheet non vincolante per acquisire società indiana Gujarat Polyfilms

(Teleborsa) - Aquafil, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha sottoscritto unche prevede la possibile acquisizione di unanella società indiana. È previsto un periodo di circa 5 mesi nel quale completare tutte le necessarie due diligences per consentire una completa valutazione delle attività industriali e commerciali della società, oltre che negoziare l'eventuale operazione.Si tratta di una società chenel sito di Surat nel Gujarat, India. Nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2022, ha riportato un fatturato pari a circa 55 milioni di euro (al cambio medio 2022) con una marginalità in linea con quella del settore di riferimento.Aquafil, nello spiegare la ratio strategica dell'operazione, afferma che ilrappresenta ad oggi uno dei principali mercati del mondo perinterna."La potenziale acquisizione si pone come obbiettivo sia di disporre di capacità di polimerizzazione nel mercato asiatico, sia di continuare il processo di globalizzazione delle fibre per abbigliamento - si legge in un comunicato - Inoltre, il posizionamento geografico e lapotranno consentire la valutazione di ulteriori possibili espansioni delle attività del gruppo nell'area asiatica".