(Teleborsa) - Aquafil "allo scoppio della pandemia si è attivato per implementare un ampio piano di azione volto a mitigare l'impatto finanziario e operativo causato dal Covid-19", ed ha richiesto e ottenuto da tutti gli Istituti di credito finanziatori la temporanea sospensione (covenant holiday) della verifica del parametro finanziario Leverage Ratio calcolato sul bilancio consolidato chiuso al 31.12.2020.



Analoga sospensione - si legge nella nota - è stata raggiunta con i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari US Private Placement in essere, con integrazioni contrattuali.



La società ricorda inoltre, come nel corso dell'esercizio 2020, la capogruppo Aquafil S.p.A., ha stipulato nuove operazioni finanziarie di medio termine con Istituti di credito, portando il livello di disponibilità liquide a 151 milioni di euro alla data del 30.9.2020.







