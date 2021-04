28 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio Bonazzi, ha approvato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Come già reso noto al mercato, nel 2020 i ricavi consolidati sono stati pari a 436,6 milioni di euro, l'EBITDA consolidato è stato pari a 58,4 milioni di euro e l'utile netto è stato pari a 0,6 milioni di euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, che resterà in carica per gli esercizi 2021 – 2023.