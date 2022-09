Aptiv acquista 85% unità EV dell'italiana Intercable

(Teleborsa) - Aptiv, società globale di tecnologie per componenti automobilistici e per la mobilità, ha raggiunto un, una unità della società italiana Intercable, per 595 milioni di euro.Con sede a Brunico e stabilimenti in Europa e Asia, Intercable Automotive Solutions è leader del settore e pioniere nella distribuzione di energia ad alta tensione e nelle tecnologie di connessione ad alta precisione. Con oltre 250 milioni di euro di vendite stimate nel 2022, l'aziendaDi recente il gruppo italiano, a seguito della forte crescita del settore automobilistico e soprattutto dell'area della mobilità elettrica, ha deciso diindipendenti: Intercable Automotive Solutions per l'area tecnologica e di prodotto della mobilità elettrica e della tecnologia di connessione; Intercable C-Parts per l'area storica del settore automobilistico dei sistemi di protezione dei cavi, morsetti per batterie e dei capicorda."La combinazione rafforza la nostra posizione di fornitore di sistemi completi per i produttori di veicoli elettrici. Inoltre, la progettazione tecnologica differenziata e le capacità di produzione di Intercable consentono ai nostri clienti", ha commentato Kevin Clark, Chairman and CEO of Aptiv, che è anche fornitore di Tesla.