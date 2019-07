Approvato dall'Emilia-Romagna il Piano trasporti 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-RomagnaNon poche contestazioni hanno tappezzato l'iter di approvazione che vede il voto favorevole del Partito democratico, le astensioni di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e i voti contrari del Movimento 5 stelle. Contro le grandi opere stradali anche Sinistra italiana e Silvia Prodi che in sede di votazione si sono astenuti ad accezione del voto sul capitolo che riguarda le infrastrutture stradali in cui ha espresso il proprio 'no'.Per il trasporto ferroviario, l'obiettivo programmatico della Regione guidata da Stefano Bonaccini è quello dell'aumento dei passeggeri.Il sistema aeroportuale il Piano definisce l'come portale strategico per l'Emilia-Romagna, con il Verdi (Parma) a supporto.