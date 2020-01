Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Intanto a Wall Street lo S&P-500 segna un aumento dello 0,65%.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.555,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,22 dollari per barile, con un ribasso del 3,96%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,71%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,31%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 23.832 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 25.923 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,31%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,05%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,42 miliardi di euro, con un incremento del 23,29%, rispetto ai precedenti 1,96 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 268.887, rispetto ai precedenti 229.887.Su 215 titoli trattati in Borsa di Milano, 104 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 95. Invariate le rimanenti 16 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti beni industriali (+1,57%), beni per la casa (+1,33%) e alimentare (+0,91%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-2,20%), chimico (-1,39%) e media (-0,94%).Tra idi Milano, in evidenza Atlantia (+3,93%), Leonardo (+2,99%), Azimut (+2,42%) e Moncler (+2,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Telecom Italia, che ha chiuso a -2,90%.Sotto pressione Poste Italiane, che accusa un calo dell'1,37%.Scivola Fiat Chrysler, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso Buzzi Unicem, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%.del FTSE MidCap, Banca MPS (+3,06%), ASTM (+2,37%), Banca Mediolanum (+2,33%) e Enav (+2,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Maire Tecnimont, che ha chiuso a -2,72%.Spicca la prestazione negativa di SOL, che scende dell'1,90%.DoValue scende dell'1,49%.Calo deciso per RCS, che segna un -1,29%.