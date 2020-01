Applied Genetic Technologies vola sul listino del Nasdaq

Ultimo aggiornamento: 17:13

(Teleborsa) - Balzo importante sul listino del Nasdaq per Applied Genetic Technologies Corp, che registra un incremento del 45,67% a 6,04 dollari.. In particolare la società di Cambridge, nel Massachusetts, ha riferito che i dati semestrali di uno studio di Fase 1/2 in corso che sta valutando la sua terapia genetica basata su AAV nellahanno mostrato che il paziente ha ottenuto un miglioramento duraturo della funzione visiva sei mesi dopo il dosaggio.XLRP è una malattia rara di origine ereditaria che causa la progressiva perdita della vista nei ragazzi e nei giovani che si manifesta come cecità notturna nella prima infanzia e costrizione progressiva del campo visivo. È causato dalla mutazione del gene RPGR.