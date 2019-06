Apple sposta in Cina produzione del nuovo Mac Pro

(Teleborsa) - Apple ha spostato la produzione dei suoi Mac Pro dagli Stati Uniti alla Cina, nonostante le crescenti tensioni commerciali tra i due Paesi. Lo riporta il Wall Street Journal.



La società di Cupertino ha messo sotto contratto Quanta Computer per la produzione del Mac Pro, l'unico, tra i suoi principali dispositivi, ancora prodotto negli Stati Uniti.



Secondo fonti citate dal quotidiano, la produzione è stata avviata in un impianto vicino a Shanghai. Un portavoce di Apple ha specificato al Wsj che il nuovo Mac Pro è stato ideato e progettato negli Stati Uniti e che alcune componenti sono prodotte negli Stati Uniti. "L'assemblaggio finale è solo una parte del processo di produzione", ha aggiunto.



Una decisione che, secondo alcuni, potrebbe non piacere affatto al Presidente Donald Trump.