Apple, ricavi in aumento e utili sopra attese

(Teleborsa) -ha chiuso ildell'esercizio fiscale 2018-2019 a fine settembre con un fatturato diin aumento di circa ilrispetto al trimestre dell'anno precedente, eper azione di 3,03 dollari, superiori alle attese e in aumento del 4%. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 60% delle entrate del trimestre.aumentate le entrante da servizi del, oltre imiliardi pronosticati. Ottima performance dei gadget indossabili, dove Cook ha sottolineato la continuazione d'una crescita a passo superiore al 50% trainata da Apple Watch e AirPods. In dettaglio nell'ultimo trimestre le vendite sono salite del 54%In scia della positiva accoglienza registrata dal più recente modello di iPhone,in tutte le sue versioni, che ha debuttato a fine settembre, si guarda con positività al trimestre in corso, ilper l'azienda di Cupertino che guarda aper lacome, più in generale, di altreApple ha previsto un giro d'affari al rialzo, tra glicontro gliindicati in precedenza.