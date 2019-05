Apple, ricavi ancora in contrazione ma performance record per servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Indi Apple per. Nel secondo periodo fiscale del Gruppo di Cupertino,, prodotto trainante dell'azienda. Nel dettaglio, isi sono attestati a, con un meno 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso,e vendite internazionali che hanno fatto da motore per la compagnia grazie al loro 61% di incisività.A compensare la frenata degli iPhone è stata la, che ha rappresentato il 16% del fatturato e ricavi pari a 11,45 miliardi di dollari,, a partire dalla vendita di app e dalle sottoscrizioni per la musica in streaming.Nel commentare tali esiti l'Amministratore Delegato di Apple, Tim Cook, ha affermato che "I nostri risultati del trimestre mostrano continua forza della nostra base installata di oltre 1,4 miliardi di dispositivi attivi, dato che abbiamo stabilito un record assoluto per i Servizi, e il forte slancio della nostra categoria Wearable, Home and Accessories, che ha stabilito un nuovo record per trimestre.Abbiamo inoltre realizzato la nostra più forte crescita per iPad in sei anni siamo più che entusiasti della nostra offerta di hardware, software e servizi innovativi".Anche il CFO della società, Luca Maestri, ha rilasciato una dichiarazione inerente all'ultima trimestrale pubblicata affermando che, "Abbiamo. Data la nostra fiducia nel futuro di Apple e il valore che vediamo nelle nostre azioni, i. Stiamo anche aumentando il dividendo trimestrale per la settima volta in meno di sette anni",Collegato con l'aumento approvato, si è inoltredelle azioni ordinarie del Gruppo, implicando un aumento del 5%. Questo sarà pagabile il 16 maggio.Per quanto riguarda le previsioni per il futuro, nella gsi ipotizza unIldovrebbe attestarsimentre le spese operative fra gli 8,7 e gli 8,8 miliardi di dollari.Al momento della diffusione dei risultati, la casa di Cupertino ha visto balzare le proprie azioni del 4,91% arrivando a toccare i 210,52 dollari.