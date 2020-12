© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Apple potrebbe riuscire a, dotata anche di guida autonoma, nel. Gli sforzi nel settore automobilistici del produttore di iPhone, rientranti nel, sono proceduti in modo irregolare dal 2014, ma ora sarebbero sulla giusta strada per lanciare un rivoluzionario veicolo sul mercato tra pochi anni, secondo quanto riporta Reuters citando fonti anonime.A un certo punto, Apple aveva diminuito il suo impegno nel Project Titan per concentrarsi sul software e aveva rivalutato i suoi obiettivi. Nel 2018, un veterano di Apple che aveva lavorato presso Tesla, èo, licenziando anche 190 persone dal team l'anno scorso. Da allora la società di Cupertino sembra avere fatto grandi progressi, secondo le fonti di Reuters.di Apple è diverso rispetto ad altre grandi aziende tecnologiche come Alphabet (Google), la quale, tramite la controllata, intende sviluppare. L'obiettivo dell'azienda guidata da Tim Cook è invece quella di. Centrale in questa strategia è un nuovo design dellache potrebbe ridurre radicalmente il suo costo e aumentare l'autonomia del veicolo.Non è chiaro chi assemblerà un'auto a marchio Apple, ma fonti hanno affermato di aspettarsi che la società si affidi a un. C'è anche la possibilità che Apple decida di ridurre la portata dei suoi sforzi a un sistema di guida autonoma che sarebbe integrato in un'auto prodotta da una casa automobilistica tradizionale.La sfida non è comunque priva di incognite, se si pensa che. I ritardi legati allapotrebbero inoltre spingere l'inizio della produzione nel 2025 o anche oltre.