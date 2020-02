Apple lancia warning su vendite e produzione a causa del Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che in un giorno festivo negli Stati Uniti,, ammettendo chea causa delle ripercussioni del. A fine gennaio, aveva previsto un fatturato di 63-67 miliardi di dollari che probabilmente non riuscirà a centrare.La big statunitense annunciato che, a causa delle interruzioni imposte dall'emergenza Coronavirus in cina ed a causa del blocco delle sue linee produttive nel Paese asiatico. Il mercato cinese è infatti un importante mercato di sbocco per la big della telefonia.Apple, che ha già incominciato a, ammette che l'operativitàe questo si tradurrà in una minore produzione di iPhone. Nello stesso tempo, anche ie ciò si ripercuoterà sulle vendite (le vendite in Cina rappresentano il 15% dle fatturato complessivo della casa della Mela morsa).Gli analisti hanno stimato che ilin Cina nel 1° trimestre 2020 e queste indicazioni hanno avutosulle quotazioni di alcune big tecnologiche asiatiche, competitori o società attive nel settore della componentistica, come