Apple e Goldman, alleanza per una nuova carta di credito a misura di Iphone

Apple e Goldman Sachs si alleano. E si apprestano a lanciare una loro carta di credito, abbinata a nuove funzionalità dell'iPhone che consentiranno a chi la usa di gestire al meglio i propri soldi. L'arrivo è atteso più avanti nel corso dell'anno e si tratta di una scommessa per la big di Wall Street e per la prestigiosa banca di Wall Street. Secondo il Wall Street Journal la carta di credito dovrebbe girare sul circuito Mastercard e consentire a chi la usa di ottenere il 2% indietro per ogni acquisti. Per Goldman Sachs si tratta dell'esordio: una prima importante nei suoi sforzi di affermarsi presso il grande pubblico, scrollandosi dalle spalle l'etichetta di banca per i ricchi © RIPRODUZIONE RISERVATA