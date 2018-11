Apple e Microsoft: il paradosso di Achille e la tartaruga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Era il 2010 quando, con l'inizio delle vendite dell'iPad negli stores di, superòin termini di capitalizzazione di mercato.Da allora, il titoloè cresciuto molto in Borsa superando i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione ad agosto di quest'anno.Nel mese di ottobre 2018, le cose sono cambiate: lehanno guadagnato appena il 2,96% da inizio anno, mentre hanno perso il 20% negli ultimi tre mesi, con una capitalizzazione di mercato che si è riposizionata aNel frattempo, il titolo, dopo la crisi del 2008, ha avuto una crescita costante e duratura a Wall Street, toccando una capitalizzazione di mercato di, molto vicina alla capitalizzazione diGli investitori sono sostanzialmente preoccupati per ledie per le. Preoccupa, inoltre,che si esprimerà entro il primo semestre del 2019, sulla possibilità degli iPhone di scaricare le app da più piattaforme e non esclusivamente sull'App Store, con conseguente riduzione dei prezzi per la vendita delle app. Di fatto, l'iPhone potrebbe diventare come i dispositivi, che consentono di scaricare le app anche al di fuori della piattaforma di Google. Infine preoccupano i, che colpiscono anche i prodotti della, invece, è diventato, in modo continuativo e crescente, il titolo più comprato dagli investitori, con una performance positiva da inizio anno del 25%.A premiare la, sono state le oculate scelte strategiche. In particolare,si è orientata sui, che pagano regolarmente per ricevere gli aggiornamenti sui software, ed è stata uno dei primi player, insieme ad, ad entrare sul business del "cloud computing" con, molto redditizio e a rapida crescita.