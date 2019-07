Apple corre in borsa dopo risultati sopra attese

(Teleborsa) - Apple sorprende il mercato con un utile per azione di 2,18 dollari . Superano le attese degli analisti anche i ricavi che, a fronte dei 53,5 miliardi previsti, si attestano a 53,8 miliardi di dollari.



Di risultato opposto i ricavi ottenuti grazie all'Iphone, in contrazione a 25,98 miliardi dai 29,5 miliardi dello stresso periodo dell'anno precedente. Il consensus li auspicava almeno sui 26,54 miliardi.



A fare da contraltare al segno meno delle richieste dello smartphone di Cupertino, la performance positiva della divisione servizi, con ricavi in aumento a 11,46 miliardi dai 10,2 miliardi precedenti anche se neanche questi riescono a battere i 11,8 miliardi previsti dal mercato.



Al momento il titolo al Nasdaq vede un rialzo del 5,4%.