Apple brillante in Borsa. Il 14 settembre svelerà il nuovo iPhone

1 Minuto di Lettura

Martedì 7 Settembre 2021, 20:30







(Teleborsa) - Bene Apple, con un rialzo dell'1,71% e prezzi allineati a 157. A spingere il titolo della società di Cupertino è stato l'annuncio ufficiale che il prossimo 14 settembre si terrà l'atteo evento "California streaming", in cui verranno probabilmente annunciati i nuovi iPhone e Apple Watch, così come altri prodotti.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 158 e successiva a 160,9. Supporto a 155,2.