(Teleborsa) - Apple torna a stuzzicare la curiosità di fan e addetti ai lavori con un nuovo evento. Un evento che si terrà il prossimo 30 ottobre a Brooklyn, New York, e che sarà "special", come si legge sulla pagina web della Mela Morsa.



Come al solito a Cupertino c'è aria di mistero: gli unici indizi sono il tagline comparso sugli inviti spediti ai media, che recita "c'è ancora qualcosa da fare", e il fatto che su ogni invito compare un'immagine diversa.



Secondo i ben informati saranno presentati i nuovi iPad e Mac, inspiegabilmente assenti nell'evento di settembre.



Per ora, comunque, la notizia non sembra aver influenzato positivamente il titolo Apple, che prosegue in rosso a Wall Street in una giornata particolarmente negativa per il comparto tecnologico americano. © RIPRODUZIONE RISERVATA