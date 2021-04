28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,207. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,01 dollari per barile.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a +106 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.



Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,28%, e Parigi avanza dello 0,52%.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.765 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,27%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,16%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+2,27%), Banco BPM (+2,15%), Leonardo (+1,98%) e Tenaris (+1,31%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -6,32%.



Calo deciso per STMicroelectronics, che segna un -1,01%.



Giornata fiacca per Nexi, che segna un calo dell'1,00%.



Piccola perdita per Enel, che scambia con un -0,92%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mediaset (+7,87%), doValue (+4,31%), Banca Popolare di Sondrio (+3,15%) e Alerion Clean Power (+2,49%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -2,33%.



Sotto pressione Maire Tecnimont, con un forte ribasso dell'1,11%.



Soffre Falck Renewables, che evidenzia una perdita dell'1,04%.



Tentenna Mutuionline, che cede lo 0,98%.