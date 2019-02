Appiattita la performance delle Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed, quella del 30 gennaio quando è stato deciso di lasciare invariato il costo del denaro.La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.342,8 dollari l'oncia. Invariato il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,05 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +273 punti base, con un lieve rialzo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,82%.sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,34%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,33%, piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,30%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.240 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,56%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori media (+2,39%), servizi finanziari (+0,83%) e automotive (+0,81%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di -0,68%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Juventus (+3,69%).Acquisti a piene mani su Brembo, che vanta un incremento del 2,87%, con il settore auto che recupera dopo la flessione della vigilia.Buoni spunti su Exor, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.Ben impostata Fiat Chrysler, che mostra un incremento dell'1,28%.I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -1,91%.In rosso Banco BPM, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di Fineco, che scende dell'1,11%.Pensosa Unicredit, con un calo frazionale dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a, Mediaset (+3,93%), FILA (+3,14%), Rai Way (+1,99%) e doBank (+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -1,69%.Piaggio scende dell'1,22%.Calo deciso per Salini Impregilo, che segna un -1,07%.Tentenna Saras, con un modesto ribasso dello 0,63%.