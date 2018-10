Appello Menarini, l'avvocato Traversi chede la piena assoluzione di Lucia Aleotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Dopo l'arringa del 24 ottobre dei difensori di Alberto Giovanni Aleotti, nell'udienza di oggi, 31 ottobre, è stata la volta dell', peraltro oggi assente per improvvisa indisposizione.Lucia Aleotti, figlia del Cavalier Alberto Sergio patron dell'industria farmaceutica multinazionale deceduto nel 2014,e il fratello, solo per rcicliclaggio, a 7 anni e 6 mesi. L'accusa, nella scorse udienze ha chiesto per entrambiL'avvocato Traversi ha esordito davanti alla Corte, il celebre matematico e filosofo francese del 1600, che nel famoso trattato "Discorso sul metodo" scrive che il, domandosi il perchéE' invecenegli anni dal 1980 al 2003, derivanti da evasione fiscale e gestiti da società panamensi"."Costei, infatti, non ha mai fatto parte della, come definita dai P.M. - ha proseguito il difensore nella sua arringa - "in quanto non è stata amministratore di alcuna società né(scatole vuote di solito utilizzate per sovrafatturazioni, n.d.r.) né(gestioni di comodo nei paradisi fiscali, n.d.r.) ,, che si avvaleva di banche, consulenti e professionisti svizzeri. Del resto, in linea con il carattere notoriamente autoritario e accentratore del Cavaliere Aleotti, i figli erano tenuti fuori dalle decisioni e non avevano certamente alcuna influenza su di lui".. Scudo fiscale che, però, secondo l'assunto accusatorio, costituirebbe esso stesso atto di riciclaggio., mentre il reato di riciclaggio presuppone la volontà opposta e, cioè, quella di occultare proventi illeciti".