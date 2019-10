(Teleborsa) - E' tempo di riforme anche a Bruxelles e la prossima potrebbe riguardare il dibattutissimo Patto di stabilità, che regola i rapporti fra Stati e le relative manovre di bilancio.



L'appello è stato lanciato da Commissario agli Affari Economici e monetari uscente, Pierre Moscovici, che chiede alla prossima Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, una "profonda revisione" del Patto, in modo che diventi "più leggibile, più semplice, più efficace" ed in ogni caso tale da garantire al tempo stesso la riduzione del debito e la crescita.



"Auspico che la prossima Commissione conservi la scelta della flessibilità nel quadro delle regole e che sia inoltre in grado di proporre la loro riforma", ha detto Moscovici nel corso di un evento con la stampa a Parigi.







