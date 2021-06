1 Giugno 2021

(Teleborsa) - Una prima semplificazione per gli appalti, con la soglia per i subappalti portata al 50%, ma anche un alleggerimento burocratico per il superbonus al 110% e l'indicazione che le assunzioni legate al Recovery Plan debbano prevedere un 30% di posti riservati a giovani e donne: arriva in Gazzetta Ufficiale il Decreto Recovery con le norme con sentire una rapida attuazione dei progetti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il decreto, che entra in vigore da oggi ma richiede comunque alcuni provvedimenti attuativi, prevede tra l'altro norme per la semplificazione delle procedure nella Pubblica amministrazione, il dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti del PNRR e delle opere collegate, con rimborsi in caso di ritardo, l'estensione del superbonus agli ospedali, la cancellazione del bollo per i certificati ottenuti tramite canali digitali.