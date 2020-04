© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, scelta dal governo per lae strumento ritenuto essenziale per l'avvio della Fase 2.La rivendicazione della titolarità del comitato di vigilanza sui servizi segreti - su richiesta dei deputati Antonio Zennaro (M5S) ed Enrico Borghi (Pd) - deriva dalla considerazione che laad aspetti che riguardano la. I parlamentari, inoltre, sottolineano che trattandosi "dellaadottata in Italia di un sistema didei contatti individuali", la questione "deve essereanche sotto il profilo del suosul sistema complessivo delle, dellee della certezza cheall'interesse nazionale" nello sviluppo della applicazione stessa.Si vogliono approfondire - fa sapere il Presidente del Copasir Raffaele Volpi - sia gli aspetti dell'dello sviluppatore Bending Spoons sia leseguite dal Commissario straordinarioper l'e per la conseguentedell'applicazione. A questo propositodello stesso Arcuri davanti al Comitato per la sicurezza.Frattanto, Arcuri ha già anticipato che", in quanto non vi sarà alcun "obbligo" di installazione, anche se si conta di coprire almeno il 70% della popolazione. L'applicazione garantirà anche la, in quanto userà la tecnologia Bluetooth e non la geolocalizzazione.