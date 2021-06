Apollo Global Management acquisisce il controllo di TOPS

(Teleborsa) - Apollo Global Management, una delle più grandi società di private equity al mondo, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Total Operations and Production Services (TOPS) da Black Bay Energy Capital. TOPS è uno dei maggiori fornitori di servizi di compressione del gas nel bacino del Permiano, importante giacimento di idrocarburi tra Texas e Nuovo Messico. TOPS continuerà ad avere la propria sede in Texas e a essere guidata dallo stesso management. L'accordo valuta la società poco meno di 1 miliardo di dollari, secondo quanto riporta Bloomberg, anche se i dettagli economici dell'operazione non sono noti.

"Abbiamo sperimentato una rapida crescita negli ultimi anni poiché i nostri clienti nel bacino del Permiano hanno pienamente abbracciato la nostra offerta di attrezzature e servizi di alta qualità - ha commentato L.D. Green, CEO di TOPS - Consideriamo questa transazione un passo fondamentale nella nostra continua crescita e non vediamo l'ora di beneficiare della profonda conoscenza del settore, delle relazioni industriali e del sostegno finanziario di Apollo per supportare l'evoluzione della società".