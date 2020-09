Apertura sede Genova, CDP: in meno di un anno servite 578 imprese liguri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dall'apertura della sede genovese diil Gruppoha già servito 578 imprese liguri e stipulato finanziamenti per un importo complessivo diE' quanto si legge in una nota ufficiale nella quale si precisa anche che "da un confronto fra i primi, quando la sede non era operativa, e l'analogo periodo 2020 emerge un incremento delin termini di imprese supportate e del 380% in termini di volumi erogati. La maggior parte delle aziende coinvolte sono PMI e appartengono a diversi settori, fra i quali:I primi risultati del maggiore impegno di CDP sul territorio ligure da quando è stata aperta la nuova sede di Genova, insieme alle misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza Covid e alle diverse opportunità offerte dal Gruppo, saranno illustrati in occasione del webinarintitolato "Vicini al territorio per affrontare la ripartenza: le soluzioni per le imprese" che sarà trasmesso in diretta streaming il prossimo 18 settembre alle 11:30. All'incontro, insieme ai rappresentanti di Cassa Depositi e Presiti, parteciperà anche il Presidente di Confindustria GenovaNell'ultimo anno, fra le più recenti operazioni finalizzate in Liguria daci sono, ad esempio, quelle con"L'apertura della sede territoriale di Genova, come peraltro avvenuto nelle altre 2 sedi inaugurate nel 2019 a Verona e Napoli, mostra che la presenza disul territorio si sta rivelando un elemento importante per il sistema imprenditoriale e per l'intera economia ligure. Lo confermano i primi dati sull'operatività dell'ufficio che, in un anno di attività e nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid 19, è riuscito a far partire finanziamenti per, sottolineaNunzio Tartaglia, Responsabile Divisione Cdp Imprese, che aggiunge: ‘"colpisce, in particolare, la crescita dei volumi d'impiego, quadruplicati rispetto ai 12 mesi precedenti, anche grazie a importanti operazioni a supporto di eccellenze del territorio e delle loro intere filiere".La presenza di Cassa Depositi e Prestiti con una sede sul territorio "copreanche molto diversi fra loro. In questa Regione ci sonocome la nautica e la cantieristica, ma riceviamo domande e organizziamo incontri anche con imprese dell'economia ligure che svolgono", ha concluso Tartaglia.