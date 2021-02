© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Dopo una settimana di ribassi, anche per il caso GameStop, gli Eurolistini sono partiti col segno più, in scia alle ottime performance delle borse asiatiche.L'Euro / Dollaro USA è in lieve aumento a quota 1,214. Lieve aumento anche per l'oro, che sale a 1.861 dollari l'oncia. In aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,88%.Lo Spread migliora, toccando i +113 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%.Francoforte, che aumenta dell'1,10%, simile Londra, che registra un rialzo dello 1,06%, e positiva anche Parigi, che mostra una crescita dello 0,84%.Scambi in rialzo per la Borsa di Milano, che aumenta dello 0,71% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, guadagna terreno il FTSE Italia All-Share, che sale a 23.689 punti, in rialzo dello 0,72%.Bene anche il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un aumento dello 0,89%; con analoga direzione il FTSE Italia Star (+0,82%).di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+2%), Azimut (+1,58%) e Banca Mediolanum (+1,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Eni, che ottiene -0,38%.Sotto pressione Pirelli, che accusa un calo dello 0,30%.Scambia intorno alla parità Tenaris, con un +0,09%.del FTSE MidCap, Technogym (+5%), Fincantieri (+3,38%), Anima Holding (+2,82%), Mutuionline (+2,33%) e ERG (+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Cerved, che ottiene -1,14%.In apnea Tinexta, che arretra dello 0,90%.