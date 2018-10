Aperto bypass stradale tra Genova Aeroporto e porto

(Teleborsa) - È in funzione da sabato scorso il nuovo bypass stradale di collegamento fra l'aeroporto di Genova e via della Superba, una strada pensata per agevolare i veicoli merci diretti verso il porto.



La bretella conduce alla rotonda dell'aeroporto ed è percorribile anche dai camion di peso superiore alle 7,5 tonnellate, che in precedenza, usciti dall'autostrada al casello di Genova Aeroporto, erano costretti a passare dal centro di Sestri Ponente.



Con questo bypass, realizzato da Pavimental, società che fa parte della holding che controlla Autostrade per l'Italia, si alleggerisce il traffico su 1,7 km di strade urbane per circa 6mila i veicoli e centinaia di tir.



