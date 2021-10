Ao World segnala fine del boom di vendite pandemiche. Titolo perde il 20%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ao World registra una flessione del 20,50% rispetto alla vigilia, attestandosi a 172,8 centesimi di sterlina (GBX). Il titolo del rivenditore britannico di elettronica soffre un aggiornamento della guidance per l'anno fiscale in corso. La società ha affermato che l'EBITDA rettificato annuo sarà compreso tra 35 milioni di sterline e 50 milioni di sterline, rispetto ai 64 milioni di sterline riportati nell'anno fiscale 2021, grazie a un aumento della domanda durante la pandemia.



Su base comparabile, i ricavi del gruppo per il primo semestre sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 66% rispetto ai livelli pre-pandemia di due anni fa. La società ha aggiunto che si aspetta che la crescita nella seconda metà sia a un ritmo simile. Ao World continua a registrare interruzioni alla catena di approvvigionamento.



Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 164,6 e successiva a quota 156,4. Resistenza a 188,6.