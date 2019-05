Antitrust, via libera all'operazione Sky/R2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(ramo di Mediaset Premium), ma per tre anni il gruppo della statunitense Comcast dovràÈ quanto si legge in una nota emessa dall'Autorità che ha evidenziato come "" con "".Da qui la decisione di approvare comunque l'operazione ma di mettere dei paletti perdelle offerteche "permetta una riduzione dei prezzi per i consumatori e un incremento dei contenuti audiovisivi a disposizione degli stessi".In particolare, si legge nella nota dell'Antitrust, "le misure consistono in un divieto, per il gruppo Sky, di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia". Il divieto è stato voluto dall'Autorità che ritiene che ", che permetta una riduzione dei prezzi per i consumatori e un incremento dei contenuti audiovisivi a disposizione degli stessi".Le indagini condotte dall'Antitrust hanno infatti evidenziato come"tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tale mercato e nei mercati ad essi connessi - il mercato della fornitura all'ingrosso di canali televisivi preconfezionati per la televisione a pagamento e i suoi possibili sub-segmenti (basic e premium) e il mercato della licenza dei diritti di trasmissione di contenuti audiovisivi e i suoi sub-segmenti".