Antitrust, UnipolSai respinge addebiti per pratiche commerciali scorrette

Martedì 9 Agosto 2022, 20:30







(Teleborsa) - "UnipolSai Assicurazioni ha da sempre posto particolare attenzione alla gestione dei sinistri, investendo nel continuo miglioramento dei processi a garanzia del servizio al cliente, del rispetto delle norme e del contrasto alle frodi. La Compagnia respinge con fermezza gli addebiti per asserite pratiche commerciali scorrette nella liquidazione dei sinistri R.C. Auto contenuti nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che provvederà ad impugnare nelle competenti sedi giudiziarie".



È quanto si legge in una nota della società assicurativa in risposta al provvedimento dell'AGCM.