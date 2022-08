Antitrust UK chiede a Veolia di vendere 3 business dopo maxi fusione

(Teleborsa) - La(CMA), ovvero l'antitrust del Regno Unito, hadopo che un'indagine approfondita sulla fusione del colosso francese del settore acqua e gestione dei rifiuti con il suo concorrente Suez ha sollevato "". CMA ha concluso che Veolia deve vendere parti sostanziali dell'attività risultante dalla fusione e in particolare: le attività di servizi di gestione dei rifiuti di Suez nel Regno Unito; l'attività di servizi di manutenzione e gestione dell'acqua industriale di Suez nel Regno Unito; il business europeo dei servizi idrici mobili di Veolia.Queste attività costituiscono quasi tutta la. In risposta ai risultati provvisori dell'inchiesta di Fase 2, Veolia ha affermato che avrebbe venduto il business dei rifiuti di Suez nel Regno Unito. La CMA determinerà le condizioni della vendita, così come le vendite delle 2 attività di servizi idrici."Ied è probabile che questo accordo li porti a pagare di più e a ricevere un servizio di qualità inferiore - ha commentato Stuart McIntosh, presidente del gruppo di inchiesta CMA - L'impatto negativo sarebbe infine caduto sui contribuenti in un momento in cui sentono la pressione della crisi del costo della vita"."Date le nostre preoccupazioni per la fusione, abbiamo concluso che Veolia deve vendere la maggior parte delle operazioni che ha rilevato nel Regno Unito quando ha acquisito Suez - ha aggiunto - Ora lavoreremo con Veolia perin modo che le imprese, i comuni e, in definitiva, i contribuenti non subiscano perdite".