Antitrust UE, ok ad acquisizione di La Doria da parte di Investindustrial

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo di La Doria da parte di Amalfi Invest Opportunities (AIO), società con sede in Lussemburgo e che fa capo a Investindustrial. La società italiana è quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati. La Commissione, si legge in una nota, ha concluso che "l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, date le limitate sovrapposizioni tra le attività delle società e le moderate posizioni di mercato combinate risultanti dall'operazione proposta". L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di revisione della concentrazione.