Antitrust Ue, ok a regime di voucher Italia da 610 milioni di euro per accesso banda larga a PMI

Giovedì 16 Dicembre 2021, 09:30







(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato il regime italiano di voucher, per un totale di 610 milioni di euro, per aiutare le piccole e medie imprese ad accedere ai servizi a banda larga ad alta velocità. La misura, spiega la vice presidente Ue Margrethe Vestager, è pensata per "incrementare il numero di PMI" connesse a Internet ad alta velocità "nelle zone in cui sono disponibili infrastrutture adeguate che non vengono però ancora utilizzate in misura sufficiente", contribuendo al loro "sviluppo" senza distorsioni "indebite" della concorrenza.