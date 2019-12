Antitrust Ue: indagini su raccolta dati Google e Facebook

(Teleborsa) - La Commissione Ue ha avviato un'inchiesta preliminare antitrust sulle pratiche di Google e Facebook relative alla raccolta e all'uso dei dati, per verificare se rispettino le regole della concorrenza europea. Lo ha riferito un portavoce della Commissione, sottolineando che "le indagini preliminari sono in corso".



L'Antitrust diretto da Margrethe Vestager, ha riferito il portavoce, ha inviato dei "questionari come parte di un'indagine preliminare nelle pratiche di dati di Google e Facebook. Queste indagini riguardano il modo in cui i dati raccolti vengono raccolti, trattati e monetizzati, anche a fini pubblicitari".



(Foto: © Uladzik Kryhin/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA