Antitrust, sì a voucher turismo ma rimborso è diritto dei viaggiatori

(Teleborsa) - Ilper circostanze eccezionali legate allrimane unA dirlo è l'che è intervenuta sull'art 88-bis del Dl Cura Italia che consente agli operatori del turismo di non rimborsare le cancellazioni, emettendo un voucher sostitutivo.L'Antitrust ha così inviato una, evidenziando come l'articolo in questione sia "in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso".L'Autorità ha inoltre ricordato che la Commissione UE "nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l'operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro".Secondo l'Antitrust, i voucher possono essere considerati una ", tra cui "una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso".