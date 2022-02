Antitrust sanziona società mercato contatori acqua per 10,4 milioni

Lunedì 21 Febbraio 2022, 19:30







(Teleborsa) - L'Antitrust ha comminato sanzioni per un totale di 10,4 milioni di euro circa a società operanti nel mercato dei contatori dell'acqua, avendo deliberato al termine dell'istruttoria che hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza.



Le società sono: G2 Misuratori Srl, Itron Italia Spa, Itron Inc, Maddalena Spa, Sensus Italia Srl a Socio Unico, Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sarl, WaterTech Spa e ARAD Ltd.



L'authority - si legge nella nota - aveva avviato l'istruttoria per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in occasione di gare pubbliche per la fornitura di contatori d'acqua ai gestori del servizio idrico integrato.