Antitrust, rinviata a ottobre la decisione su aumento commissioni per prelievi Atm

(Teleborsa) - L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha deciso di prorogare al prossimo 31 ottobre il termine del procedimento per valutare la remunerazione del servizio di prelievo di contanti negli sportelli Atm deciso da Bancomat, la società che gestisce il circuito omonimo. La decisione era attesa per lo scorso 29 aprile. L'Antitrust ha spiegato la decisione con la "complessità della fattispecie oggetto del procedimento e del quadro fattuale" e della documentazione acquisita oltre che per dei ritardi nell'arrivo all'autorità.



Il progetto è sostenuto dalle maggiori banche italiane, dato che Bancomat è partecipata da oltre 120 istituti, tra cui due che ne detengono il 50%: Intesa Sanpaolo (31%) e Unicredit (19%). Qualora l'Antitrust approvasse il nuovo sistema, la commissione interbancaria sparirebbe e i costi graverebbero direttamente sui correntisti: sarebbe infatti la banca proprietaria dell'Atm a fissare in via autonoma la spesa che i clienti di altre banche dovrebbero sostenere per prelevare e lo si potrà conoscere solo al momento dell'operazione quando apparirà sullo schermo del terminale.