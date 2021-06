Antitrust pubblica bando concorso per le scuole su campagna diritti consumatori

(Teleborsa) - L'Antitrust lancia una importante iniziativa per l'educazione dei più giovani, sul tema dei diritti dei consumatori e sulle modalità con cui denunciare eventuali pratiche scorrette o aggressive. Una iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna "convienesaperlo", lanciata lo scorso novembre e finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso il Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori.

L'authority per la concorrenza bandisce così due concorsi a favore degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. A partire dal prossimo ottobre, insegnanti e allievi affronteranno un percorso che li porterà ad esplorare il mondo dei diritti dei consumatori e a conoscere il ruolo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Al termine del percorso, una competizione nazionale tra tutte le classi iscritte permetterà di vincere buoni per acquistare materiali digitali per la propria classe, il primo dei quali sarà del valore di 1.500 euro.

Agli studenti delle medie verrà chiesto di rispondere ad un questionario, mentre quelli delle superiori dovranno produrre un video - della durata massima di 60 secondi - sui contenuti appresi e che sarà poi diffuso sui canali social dell'Autorità

Sempre nell'ambito della campagna #convienesaperlo, a settembre è previsto un incontro con le piccole e medie imprese (PMI). Infine, il 4 novembre si svolgerà l'evento conclusivo durante il quale verranno premiate le classi vincitrici delle due gare.