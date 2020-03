Antitrust oscura due siti che vendevano antivirale Kaletra senza autorizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che offrivano in, tra cui il Kaletra, senza essere autorizzati alla fornitura al pubblico on line di farmaci. Si tratta dei sitiche vendevano, generalmente usato per il trattamento delle infezioni da HIV e vendibile su prescrizione medica, ora reclamizzato come prodotto dalla comprovata efficacia contro il coronavirus e offerto al prezzo di circa 384 euro per la confezione piccola e 659 euro per la confezione grande.La sospensione è stata motivata dall'esigenza di interrompere la diffusione di, in quanto l'Authority ha ritenuto l'attività svolta, idonea ad alterare la capacità di valutazione del consumatore, sfruttando l'attuale allarme sanitario. L'Autorità ha poi ravvisatoin quanto capace di indurre i consumatori a rivolgersi per il relativo acquisto a soggetti non autorizzati, sul convincimento di asseriti, ma indimostrati effetti curativi del prodotto Kaletra.L'Autorità aveva adottato analogo provvedimento in data 17 marzo, disponendo l'oscuramento del sito web farmacocoronavirus.it con contestuale sospensione dell'attività di promozione e commercializzazione del medesimo farmaco Kaletra.Fra l'antro l'Autorità ha accertato che il farmaco in questione, nonostante l'intervento del 17 marzo 2020, continua a essere illegittimamente promosso e venduto mediante internet attraverso i servizi offerti dai, inserendo le parolePertanto ha invitato i principali motori di ricerca ad adoperarsi nella veste di Internet Service Provider perrispetto a siti internet che promuovano e/o commercializzino il farmaco "Kaletra".