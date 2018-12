Antitrust, nominato alla presidenza Roberto Rustichelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Ad annunciarlo sono stati, oggi,sottolineando che il magistrato, raggiunto per telefono, "non se lo aspettava". Proprio ieri Fico, non volendo svelare anzitempo la decisione, aveva affermato che la nomina sarebbe arrivata "entro Natale".Rustichelli,"ha competenza specifica in materia di concorrenza", ha fatto sapere Fico, aggiungendo che. La scelta, decisa di concerto dai presidenti dei due rami del Parlamento, è stata effettuata secondo un– ha spiegato Casellati – basato sui "tre requisiti della terzietà, secondo i parametri dell'indipendenza politica e in relazione all'attività professionale, della competenza tecnica e dell'esperienza istituzionale".Laureato in Giurisprudenza e Scienze economiche e gestionali,. Dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravella, è stato. È statoper l'elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e di impresa (in particolare le commissioni per la predisposizione del Codice della internazionalizzazione delle imprese e per la predisposizione del Regolamento sull'Alto Commissario Anticorruzione). Dal 2013 ad oggi è stato. Ha svolto, inoltre, attività di docenza, anche universitaria, in materia di diritto commerciale, dell'impresa e di diritto tributario.