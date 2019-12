Antitrust multa società vigilanza per intesa restrittiva e spartizione gare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha concluso un procedimento, accertando la sussistenza dinel settore della, che coinvolge le principali società -- accusate di aver condizionatoper la fornitura di servizi di vigilanza.In ragione della gravità dell'infrazione, l'Autorità ha inflitto alle società una. La violazione accertata, infatti, secondo l'antitrust, "rientra tra le violazioni più gravi della concorrenza poiché impedisce che le procedure di gara rendano possibile un miglioramento in termini di prezzo, qualità e innovazione nella fornitura del servizio alla Pubblica Amministrazione e, dunque, alla collettività"L'Autorità ha accertato che le società, al fine dinelle gare di rispettivo interesse, hanno posto in essere l'intesa volta allaanche attraverso l'utilizzo strumentale di RTI e subappalti. Tra queste, in particolare, le, bandite tra il 2013 e il 2017, per un valore complessivo di oltredi euro.