Antitrust multa imprese elicotteristiche per intesa in gare servizi antincendio

(Teleborsa) -per l'ipotesi didella concorrenza nelle. L'Authority ha importo unacomplessivamente a carico dei principali operatori del settore.Il procedimento ha accertato la sussistenza divolte a condizionare le gare per i servizi antincendio mediante elicotteri (AIB) da parte dei principali operatori del mercato e la fissazione dei prezzi a livello associativo in ambito AEI - Associazione Elicotteristica Italiana - in relazione alla prestazione dei servizi con elicottero.Lariguarda un cartello avente a oggetto la, bandite per l'affidamento dei servizi di antincendio boschivo con elicottero aggiudicate tra il 2005 e il 2018 sul territorio nazionale. Tale intesa messa a carico delle società Airgreen, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest e Star Work Sky, ha reso possibile la presentazione di ribassi di ridottissima entità, spesso inferiori all'1% o prossimi allo zero, risolvendosi nella fissazione di prezzi a livelli innaturalmente alti.La, che ha avuto effetto dal 2001 al 2017, consiste in un, avente ad oggetto l'approvazione di unin cui erano fissati in anticipo i prezzi dei servizi di lavoro aereo e trasporto passeggeri distinti per tipologia di elicottero. A questa intesa hanno preso parte l'AEI – Associazione Elicotteristica Italiana e le imprese ad essa associate Airgreen, Babcock Mission Critical Services Italia, in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest., Star Work Sky e Air Corporate, in solido con la controllante Airi.