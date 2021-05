11 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - L'Antitrust ha imposto una multa di 2,8 milioni alla compagnia low-cost britannica easyjet, per i mancati rimborsi dei voli cancellati a causa del Covid fra giugno ed ottobre 2020, quanto erano state abolite le restrizioni ai viaggi.

L'authority per la concorrenza ha rilevato infatti una pratica "non solo ingannevole ed omissiva, ma anche connotata da specifici profili di aggressività", avendo valutato che la compagnia "ha sfruttato indebitamente la giustificazione relativa all'emergenza epidemiologica, per limitare i diritti dei consumatori, i quali avrebbero dovuto essere adeguatamente informati ed assistiti e prontamente rimborsati in caso di cancellazione del volo".

Immediata la replica di easyJet, che si dice "fermamente convinta di aver sempre operato in maniera corretta e nel pieno rispetto delle leggi di volta in volta vigenti, pur con le difficoltà di un quadro normativo in continua evoluzione". La compagnia si dichiara anche "in netto disaccordo con le conclusioni raggiunte dall'Autorità, ritenendo il provvedimento del tutto infondato" e annuncia che presenterà ricorso.



"Durante la pandemia - si sottolinea - easyJet ha continuato ad apportare miglioramenti alle sue politiche per i clienti, velocizzando le procedure di rimborso dei biglietti e migliorando i servizi alla clientela, oltre ad offrire ai passeggeri la maggiore flessibilità di sempre tramite la Garanzia Flex", che prevede la "possibilità di cambiare i voli senza una penale per il cambio, in qualsiasi momento fino a due ore prima della partenza, nonché di ricevere un rimborso qualora il volo sia interessato da restrizioni governative. easyJet, nel pieno rispetto della legge, evade i rimborsi dei clienti entro 7 giorni".