(Teleborsa) - Italgas fornirà all'Antitrust "i chiarimenti necessari". È quanto assicura un portavoce di Italgas alla luce dell'indagine avviata dall'Agcm per verificare condotte abusive nella gara per il servizio di distribuzione del gas in alcuni comuni della provincia di Venezia compresi nell'ambito territoriale minimo Venezia 1.



"Nei mesi passati la Società – fa sapere Italgas – ha fornito al comune di Venezia un'ampia mole di documentazione ed è disponibile a produrre eventuali integrazioni che il Comune dovesse richiedere".