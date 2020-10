Antitrust, in vigore il nuovo regolamento attuativo rating di legalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'annuncia che è in vigore il, per la cui stesura ha tenuto conto delle osservazioni arrivate gli stakeholder tramite la consultazione pubblica.Tra le novità c'è, che include anche i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo, ed undal punto di vista soggettivo e oggettivo.In particolare, perdel rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche glio della società o dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società richiedente il rating, mentre fra ial rilascio del rating, si aggiungono quelli di, didi valori e diUlteriori modifiche al Regolamento riguardano l'adeguamento alla giurisprudenza e la semplificazione e chiarificazione del procedimento.La, attraverso la quale le società presentano per via telematica le domande di rating,secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.