Antitrust: eliminare informazioni fuorvianti sull'origine del grano duro

(Teleborsa) - Conclusi cinque procedimenti istruttori riguardantidi semola di grano duro, diffusi attraverso le etichette e i siti aziendali diA darne notizia è l'L'Antitrust ha fatto sapere di aver accolto eNel dettaglio – si legge in una nota diffusa dall'Autorità presieduta da– "gli impegni consistono in, fin dal primo contatto, sull'origine (talvolta estera) del grano utilizzato nella produzione della pasta. Il nuovo set informativo permetterà così diL'Agcm ha adottato inoltre un provvedimento di accertamento di unache non ha presentato impegni nel corso della procedura istruttoria. "La pratica commerciale accertata – spiega l'Autorità – consiste nell'aver ingannato i consumatori sulle caratteristiche della pasta a marchio Italiamo e Combino, inducendoli in errore sull'origine italiana della materia prima. In ragione dell'importanza attribuita dai consumatori all'informazione sull'origine della materia prima e della diffusione dei punti vendita della catena,