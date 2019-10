Antitrust, economia digitale pone nuove sfide per autorità concorrenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Antitrust: sviluppo dell'economia digitale e politica della concorrenza al Convegno Women in CompetitionNella giornata di ieri, presso la sede dell', si è tenuto il convegno, dove si è discusso dello sviluppo delle dellee per l'enforcement della normativa antitrust.In particolare,sollevanoche si trovanotra antitrust, tutela del consumatore e tutela della privacy; inoltre, la velocità del cambiamento tecnologico rendel'intervento, non solo delle autorità antitrust, ma anche del legislatore, a fronte dell'esigenza di non scoraggiare l'innovazione ma offrire al tempo stesso una adeguata tutela a consumatori e imprese.L'evento è stato aperto dale ha visto la partecipazione dell'Ambasciatore britannico in Italia,, e del Componente, CEO dell'autorità di concorrenza del Regno Unito, ha chiuso il convegno.