Antitrust conferma avvio istruttoria contro McDonald's

(Teleborsa) - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società McDonald's Development Italy (Gruppo McDonald's) le cui condotte "potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato".



La conferma arriva dalla stessa Autorità nel bollettino settimanale in cui si legge che l'indagine nasce da alcune segnalazioni inviate da "imprenditori legali rappresentanti di tre società a responsabilità limitata, che hanno operato nell'ambito del cd. sistema McDonald's, avendo gestito ristoranti della catena di fast food in diverse regioni italiane, tramite contratti di affitto di ramo di azienda e/o franchising".



L'Antitrust ha deliberato che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.